«Парма» в первом домашнем матче обыграла чемпиона лиги

В первой домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» смогла победить московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 83:80 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Источник фото - БК «Бетсити Парма». Фото: Источник фото - БК «Бетсити Парма».

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал 29-летний американский разыгрывающий защитник Джален Адамс. Ему удалось набрать 27 очков, сделать семь подборов, отдать пять передач, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Отметим, что до этого подопечные Евгения Пашутина потерпели два стартовых поражения в турнире на выезде. Следующий поединок пермская баскетбольная команда проведет в гостях. 11 октября игра состоится в Самаре.