Дома в Новороссийске после атаки ВСУ восстановят к концу октября

Власти Новороссийска планируют завершить восстановление жилых зданий, пострадавших во время атаки украинских дронов 24 сентября, до конца октября. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в эфире «Соловьев Live».

Ранее мэр Новороссийска заявил, что восстановление поврежденных домов будет осуществляться специализированными застройщиками. Значительный ущерб был нанесен стеклопакетам, фасадам, внутренней отделке и перегородкам многоквартирных домов. Наиболее сложная ситуация сложилась в доме на улице Шевченко, 55, где требуется полная замена стропильной системы и кровельного покрытия.

«На Суворовской, 71, завершается восстановление квартир и объектов. Я считаю, что к концу месяца мы закончим все работы. Там мы занимаемся ремонтом несущих стен, конструкций — все это находится в процессе восстановления. В доме на Шевченко, 55, который пострадал сильнее всего, уже начаты работы по полной переделке крыши. Самый продолжительный срок на проведение восстановительных работ — месяц», — заявил Андрей Кравченко.

24 сентября краснодарское побережье Черного моря подверглось атаке украинских морских беспилотников и безэкипажных катеров. В центре Новороссийска погибли два человека, пострадали 12. Повреждения получили 20 автомобилей, семь жилых зданий, включая многоквартирные, а также гостиница.

Елизавета Ершова