В Астрахани в ДТП пострадали два подростка и один взрослый, проводится проверка

Прокуратура Советского района Астрахани контролирует ход проверки по факту ДТП с двумя пострадавщими несовершеннолетними, которую проводят уполномоченные органы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло около 20:00 накануне, 4 октября, на ул. 1-я Котельная. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2114» совершал обгон и врезался в мотоцикл, которым управлял подросток 2008 года рождения, и легковушку «Киа».

В результате аварии пострадали три человека, включая несовершеннолетних водителя и пассажира мотоцикла. Их увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов