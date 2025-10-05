Полиция проводит проверку по ДТП с погибшим водителем грузовика под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель грузовой машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным ведениям, дорожная авария произошла примерно в 16:40 накануне, 4 октября, близ села Заветы Ильича. Там столкнулись автомобили «ДАФ», которым управлял мужчина 1979 года рождения, и «Вольво», за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.

В результате аварии в карете «скорой» скончался водитель «ДАФ». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов