Роспотребнадзор опроверг превышение радиации в Геленджике

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения радиационного фона на улице Гоголя в Геленджике после того, как подросток зафиксировал высокие показатели бытовым дозиметром, купленным в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

3 октября около 16:10 мск в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по региону в Геленджике поступил звонок из единой дежурно-диспетчерской службы администрации города. Сообщалось о превышении показателей радиационной безопасности.

Несовершеннолетний житель Геленджика провел дозиметрический контроль бытовым прибором на открытой местности по улице Гоголя. По его данным, гамма-фон достигал 100 мк Зв/ч.

В 16:20 мск на место выехал специалист аккредитованного лабораторного центра Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Замеры проводились поверенным до 29 сентября 2026 года дозиметром.

По результатам профессиональных измерений превышения естественного гамма-фона не зафиксировано. Радиационная обстановка остается стабильной и составляет от 0,08 до 0,10 мкЗв/ч, что соответствует нормам радиационной безопасности.

Алина Зорина