СКР предложил запретить электросамокаты в Томской области

Глава департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Андрей Мильке попросил мэров Томска, Северска и Стрежевого высказать свое мнение о запрете средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров, моноколес — в регионе. Письмо чиновника опубликовал в своем Telegram-канале мэр Стрежевого Валерий Дениченко.

По словам господина Мильке, соответствующее предложение глава СКР по региону Андрей Щукин направил губернатору Томской области Владимиру Мазуру.

«Меня особо электросамокатчики в Стрежевом не напрягают. Тех же велосипедистов в разы больше. Но, может быть, я не так часто хожу пешком по городу и не владею ситуацией»,— написал глава Стрежевого.

Возможный запрет электросамокатов Андрей Мильке связал с отсутствием инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и раздельное движение СИМ и пешеходов. В письме указывается на запрет СИМ в Благовещенске и Елабуге.

