Избран новый духовный лидер буддистов Тувы

Духовным лидером буддистов — Камбы-ламой — Тувы избран 39-летний Гелонг Лоден Шераб, в миру известный как Долаан Уржанай. На этой должности он сменил Гелека Нацык-Доржу (в миру — Сарыглар Сергек), возглавлявшего Управление Камбы-ламы с 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Избрание нового духовного лидера — это значимое событие для всего буддийского сообщества Тувы, открывающее новые перспективы для развития религиозной и культурной жизни республики»,— отметил господин Ховалыг.

Долаан Уржанай в марте 2002 года в числе четверых юных послушников храма Цеченлинг поступил в Дрепунг Гоманг монастырь в Индии и успешно завершил полный курс обучения на ученую степень геше. Занимает должность ректора Российского буддийского университета при крупнейшем в России буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг (открыт в 2023 году) в Кызыле.

Михаил Кичанов