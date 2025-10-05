Из краевого бюджета выделят субсидии на строительство логопарка «Дружба»

Из бюджета Прикамья могут выделить субсидии на создание индустриально-логистического парка «Дружба» во Фролах. Согласно пояснительной записке к проекту изменений в краевой бюджет на 2026-2028 годы, субсидии предлагается выделить по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Средства предполагаются для создания помещений для развития малого среднего предпринимательства из производственной сферы. Так, в 2026 году размер субсидии составит 250 млн руб., в том числе 50 млн руб. – из краевого бюджета и 200 млн руб. – из федеральной казны.

Проект индустриально-логистического парка «Дружба» во Фролах ведет компания «Синергия», созданная уральскими инвесторами R1 Development и группой «Брозэкс». Весной 2024 года власти Пермского края проекту присвоили статус «приоритетный инвестиционный».

Этим летом региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата уточнил параметры строительства парка «Дружба». Согласно протоколу совета, общий объем инвестиций в проект увеличился с 2,4 млрд руб. до 4,2 млрд руб. Также увеличилась и площадь его строительства. Если ранее планировалось построить 55 тыс. кв. м, то теперь – не менее 120 тыс. кв. м. Проект будет реализовываться в несколько очередей и планируется полностью завершить к середине 2031 года.