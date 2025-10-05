Райсуд Омска отремонтируют за 515 млн рублей
Управление Судебного департамента в Омской области объявило конкурс на капитальный ремонт здания Куйбышевского районного суда Омска. Начальная стоимость контракта — 515,3 млн рублей, указано в сообщении на портале «ЕИС Закупки».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Финансирование будет обеспечено из средств федерального бюджета. На 2025 год предусмотрено 5 млн руб., на 2026-й — 210 млн руб., на 2027-й — 300,3 млн руб. Все работы должны быть завершены к 30 ноября 2027 года.
Заявки принимаются до 13 октября, итоги аукциона подведут 14 октября.