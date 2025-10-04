В Новороссийске около 50 экипажей приняли участие в мотопробеге

В Новороссийске прошел мотопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие около 50 мотоэкипажей клуба «ГолдВинг Россия» и их сторонники из разных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Маршрут начался в Геленджике и включал посещение памятных мест города-героя. Участники возложили цветы на батарее капитана А.Э. Зубкова, у «Колодца жизни» и у мемориала «Взрыв» в селе Мысхако. Затем мотоциклисты прибыли на «Малую землю» и посетили крейсер «Михаил Кутузов».

Президент мотоклуба «ГолдВинг Россия» на Кубани Дмитрий Жарин заявил, что целью пробега стало напоминание о значении сохранения исторической памяти. По его словам, акция демонстрирует, что традиции мужества и единства продолжают оставаться важной частью общества.

Президент ростовского отделения клуба Владимир Орехов отметил, что пробег символизирует преемственность поколений и готовность сохранять единство перед лицом любых испытаний.

Мария Удовик