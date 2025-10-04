В ДТП под Пензой пострадали семь человек, включая ребенка

В Кузнецке Пензенской области в ДТП пострадали семь человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Дорожная авария произошла в 18:17 накануне, 3 октября, на 754 км + 820 м федеральной трассы M5 «Урал». Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Tucson, Кia К7 и «Лада Гранта». За рулем первого находился мужчина 1957 года рождения, второго — женщина 2000 года рождения, третьего — мужчина 1963 года рождения.

В результате аварии пострадали водители указанных машин, а также женщина 1959 года рождения из Hyundai, женщина 2000 года рождения и мальчик 2024 года рождения из Кia, женщина 1966 года рождения из «Лады». Всех их увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов