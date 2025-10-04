На пожаре под Пензой погибли овцы, гуси и кролики

В Малосердобинском районе Пензенской области на пожаре погиб скот. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 09:50 накануне, 3 октября. По ул. Молодежная села Саполга сгорела постройка площадью 600 кв. м. Пожар унес жизни свиней, овец, гусей, уток и кроликов.

Согласно предварительным сведениям, огонь возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Пожар тушили пять специалистов и две единицы техники.

Павел Фролов