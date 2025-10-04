В ночь на 5 октября в Анапе пройдут работы по обработке территорий от клещей

В Анапе в ночь на 5 октября запланировано проведение акарицидной обработки общественных территорий. Мероприятие организовано в рамках профилактики клещевых инфекций. Работы начнутся в 20:00 с парка «Ореховая роща» и будут продолжаться на протяжении ночи, сообщает МЦУ города в своем Telegram-канале.

В список обработок включены центральные и районные парки, скверы и детские площадки. В их числе парк 30-летия Победы, парк «Аллея Роз», сквер Боевой славы, сквер в районе памятника «Три свечи», а также скверы, носящие имена Владимира Аванесова, Перча Саркисяна, Ивана Гудовича и Ивана Когута. Работы охватят парк имени Валентина Машукова, сквер «Строитель» и ряд территорий в сельских и поселковых округах.

Под обработку попадут общественные пространства в Супсехе, станице Анапской, Верхнем Джемете, Пятихатках, Воскресенском, Цибанобалке, Красном Кургане, Нижней Гостагайке, Витязево, Благовещенской, Виноградном, Джигинке, Юровке, Вестнике, Чеконе и Гостагаевской. В перечень вошли парки, скверы, детские и спортивные площадки, а также мемориальные объекты.

Администрация города предупреждает жителей и туристов о необходимости воздержаться от пребывания на обрабатываемых территориях во время проведения работ и в течение трёх часов после их завершения.

Мария Удовик