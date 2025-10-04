СК возбудит дело по факту необеспечения диабетиков лекарствами в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по сведениям о нарушении прав жителей Волгограда на качественное медицинское обеспечение. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Информация о нарушении прав волгоградцев с сахарным диабетом ранее появилась в сети. Отмечалось, что граждан не обеспечивают жизненно необходимыми изделиями для измерения уровня глюкозы в крови и лекарствами, поскольку их нет в аптеках. Жители Волгограда неоднократно обращались по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку по данному факту. По поручению господина Бастрыкина и.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов также доложит об установленных обстоятельствах и о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов