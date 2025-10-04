СКР займется жалобами работников «Прайм Логистик» в Новороссийске

В Новороссийске СКР начал процессуальные действия по факту нарушений трудовых прав сотрудников местной компании. Основанием для проверки стали обращения жителей Краснодарского края, опубликованные в комментариях в официальном аккаунте приемной председателя СК Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте», сообщает информационный центра ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявители сообщили, что в ООО «Прайм Логистик» с августа этого года не выплачивается заработная плата. По их словам, в сентябре работников принуждали к увольнению в связи с подготовкой к ликвидации предприятия. Несмотря на многочисленные обращения в государственные органы, ситуация не была урегулирована и получила освещение в региональных СМИ.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

«Ъ-Кубань» писал, что специалисты СКР добились выплаты более 200 тыс. руб. водителю кубанского предприятия, после того как директор сельскохозяйственной компании погасил долг благодаря вмешательству следователей. При этом у директора была возможность погасить задолженность, однако он направлял финансы на другие цели.

Мария Удовик