В Волгограде возобновили капремонт крыши жилого дома по требованию прокуратуры

В Волгограде подрядчик возобновил работы по капремонту крыши многоквартирного дома № 24 на ул. Писемского после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Волгограда выяснила, что в августе этого года подрядчик разобрал кровельное покрытие указанного дома, но не закупил необходимые материалы для выполнения работ. Капремонт после этого не проводился.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление подрядчику с требованием завершить капремонт. В итоге на объект доставили строительные материалы, работы продолжаются.

Павел Фролов