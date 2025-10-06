Средняя цена нового автомобиля на Кубани в августе составила 3,37 млн рублей

В августе стоимость новых автомобилей в регионе осталась на июльском уровне — 3,37 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса Авто.ру Оценка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сильнее всего в цене снизилась Omoda C5, подешевевшая на 8%, до 2,66 млн руб. Exeed TXL потерял 7,8% и продавался за 3,83 млн руб., Omoda C7 — 5,5% (3,46 млн руб.). В указанный период Seres M5 прибавил в цене 2,3% и стоил в среднем 5,47 млн руб., Chery Tiggo 4 Pro подорожал на 2,2%, до 2 млн руб.

В целом по России средняя цена нового автомобиля китайских марок достигла 3,53 млн руб., увеличившись за месяц на 0,5%. По сравнению с августом прошлого года рост составил 1,7%, но с начала 2025 года цены снизились более чем на 3%.

Наибольшую стабильность сохраняют российские марки: в августе средняя цена новых машин составила 1,58 млн руб., фактически вернувшись к уровню начала года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в августе 2025 года стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае составила 919 тыс. руб., это на 6,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко