Глава СКР запросил доклад по уголовному делу о смерти мальчика в Балакове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи 11-летнему мальчику в Балакове Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Житель Саратовской области в обращении к силовому ведомству ранее выразил несогласие с ходом выяснения обстоятельств неквалифицированного оказания медпомощи его сыну в больнице Балакова, в результате чего ребенок скончался. Со слов отца, в июне позапрошлого года сын посетил батутный центр, после чего у него начал болеть живот. Саратовец отметил, что ребенку стало хуже из-за ненадлежащего оказания медпомощи. Вскоре мальчик умер. До сих пор никто к ответственности не привлечен.

Господин Бастрыкин ранее запрашивал доклад по этой ситуации. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело. В соответствии с поручением главы СК РФ начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, добьется скорейшего завершения расследования и представит доклад о его результатах. Александр Бастрыкин поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов