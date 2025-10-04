Раскрыта вероятность кризиса перепроизводства новостроек в Прикамье

По данным рейтинга федерального портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), Прикамье попало в группу с достаточно высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. Аналитики ЕРЗ проанализировали регионы России на вероятность кризиса перепроизводства новостроек. Субъекты РФ оценивали по трем показателям – соотношению темпов продаж и вывода новых проектов, соотношению нормативной и фактической распроданности новостроек и динамике средневзвешенной цены продаж 1 кв. м новостроек сверх инфляции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В одну группу «достаточно высокой вероятности кризиса» вместе с Пермским краем вошли всего 29 регионов России, среди них Новгородская, Свердловская области, Адыгея, Ставропольский край, Татарстан, Крым, Липецкая, Ростовская, Новосибирская и другие области.

Всего регионы России разделили на шесть групп в зависимости от вероятности кризиса перепроизводства новостроек. В группу с минимальной вероятностью вошла только Вологодская область, в группе с низкой вероятностью закрепились шесть субъектов, включая Москву, Карелию, Бурятию и другие. Достаточно низкая вероятность кризиса перепроизводства новостроек объединила 12 регионов (Волгоградская, Брянская, Оренбургская, Самарская и другие области). В средней группе оказался 21 участник: помимо Санкт-Петербурга и Московской области, это Северная Осетия – Алания, Кировская, Астраханская области и прочие. За группой с достаточно высокой вероятностью кризиса, в которую вошло Прикамье, следует группа с высокой вероятностью. В ней всего пять территорий – Орловская, Челябинская, Пензенская области, Красноярский край и Карачаево-Черкесия.

Отметим, продажи новостроек в РФ, и в Прикамье в частности, стали снижаться после отмены программы массовой льготной ипотеки и на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ.