СК проводит проверку по факту столкновения маломерных судов под Астраханью

Следствие приступило к доследственной проверке по факту столкновения двух маломерных судов в акватории реки Карайский Банк в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Согласно релизу, судна столкнулись накануне, 3 октября, в 50 км от села Цветное Володарского района. На борту одного из них находились два пассажира, одного из которых с телесными повреждениями доставили в медучреждение.

Следствие изучило место проишествия. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов