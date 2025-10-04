В Саратовской области возбудили дело о незаконной рубке деревьев на 210 тыс.

В Саратовской области выявили незаконную рубку деревьев породы дуб черешчатый и береза. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Факт незаконной рубки деревьев Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура установила в Городском участковом лесничестве Вольского лесничества. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 210 тыс. руб.

По итогам проверки надзорное ведомство направило материалы следствию для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. По итогам их рассмотрения следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Павел Фролов