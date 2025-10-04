Главе СКР доложат по делу о нерасселении жильцов дома на Прудной в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жительница Саратова ранее рассказала, что многоквартирный дом на улице Прудной построен в 1970 году, там неисправны инженерные системы, разрушаются фундамент и кровля. Конструкции здания изношены на более чем 80%. Дом признали аварийным в 2019 году, сроки расселения переносили несколько раз, теперь в планах провести эти мероприятия в 2027 году. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, но их до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбуждали уголовное дело по данному факту. Зампрокурора Заводского района Саратова Алексей Спиридонов отменил постановление о возбуждении дела. Это решение обжаловали вплоть до зампрокурора региона Иосифа Минеева, но безрезультатно. Сейчас оно обжалуется следствием прокурору Саратовской области Сергею Филипенко.

Региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело. По поручению господина Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах расследования. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов