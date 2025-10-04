Полиция выясняет обстоятельства гибели двух водителей в ДТП под Волгоградом

В Камышинском районе Волгоградской области в ДТП погибли два водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 14:10 накануне, 3 октября, на 542-м км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там столкнулись автомобили «ФАВ», «Лада Гранта» и «Нива Шевроле».

В результате аварии на месте погибли водители «Гранты» и «Шевроле». Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов