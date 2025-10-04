В Саратове в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель легковушки

В Гагаринском районе Саратова при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель отечественного транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 09:00 сегодня, 4 октября, близ поселка Песчаный умет. Там столкнулись автомобиль «ВАЗ-2115» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Саратов — Белгород».

В результате аварии погиб водитель легковушки, в автобусе никто не пострадал. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов