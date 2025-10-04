Главе СКР еще раз доложат по делу о непредоставлении жилья сироте из Камышина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение повторно доложить по уголовному делу в связи с обращением о нарушении жилищных прав сироты в Камышине Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Проживающая в Камышине девушка с 2018 года состоит в специализированной очереди, но положенное по закону жилье ей до сих пор не предоставили. В 2024 году ей предложили квартиру с задолженностью по коммунальным платежам. Сироте пришлось отказаться от этого жилья.

Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело по данному факту. Ранее господин Бастрыкин уже поручал доложить по нему.

В соответствии с новым поручением и.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов представит повторный доклад, а когда расследование завершится, доложит о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов