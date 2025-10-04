В Ницце в результате стрельбы погибли два человека, пятеро ранены

Два человека погибли в результате стрельбы в квартале Мулен в Ницце. Ещe пятеро получили ранения. Местные власти связывают инцидент с наркоторговлей.

Префектура департамента Приморские Альпы сообщила, что двое раненых находятся в тяжeлом состоянии. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал инцидент «наркобандитизмом».

Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные силы для обеспечения безопасности.

Прокуратура Ниццы начала расследование по фактам умышленного убийства и покушения на убийство, совершенных в составе организованной группы.