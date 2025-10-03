Суд в Саратове на стал арестовывать полицейского по подозрению в мошенничестве

Октябрьский районный суд Саратова избрал меру пресечения для подозреваемого в мошенничестве начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 Наила Тугушева. Об этом сообщили на сайте суда.

Следствие утверждает, что в июле 2025 года Господин Тугушев пообещал знакомому помочь получить «красивые» номера для автомобиля. За 300 тыс. руб. фигурант гарантировал номера с цифрами 777 и 888, которые на самом деле предоставить не мог. Его приятель передал деньги, но вскоре преступление раскрыли сотрудники ФСБ и МВД.

Происшествие следствие квалифицирует как мошенничество с использованием служебного положения. (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Наила Тугушева задержали. Следователи просили суд отправить его под домашний арест, но судья отказал и назначил ему «запрет определенных действий».

Никита Маркелов