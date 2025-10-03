В Балакове промышленник Дмитрий Жуков вложит 350 млн рублей в теплый профиль

ООО «Промтехпласт» балаковского предпринимателя Дмитрия Жукова вложит более 350 млн руб. в производство стройматериалов в период до 2029 года, пишет Интерфакс. Проект предусматривает выпуск оконных, фасадных, дверных и раздвижных алюминиевых систем полного цикла.

Новое производство разместится в Балакове. Предприятие будет выпускать «теплые» профильные конструкции из алюминия, полиамида и силиконовых уплотнителей. Эти конструкции, среди прочего, используют для остекления фасадов. Производство разместят в реконструированном здании площадью 7 тыс. кв. м, которое полностью газифицировали и обеспечили водоснабжением.

Сейчас на площадку доставляют и монтируют специализированное оборудование. Первая очередь, включающая экструзию алюминиевых профилей, начнет работу в первом квартале 2026 года. Проект создаст 37 новых рабочих мест.

ООО «ПТП» зарегистрировано в Балаково в 2013 году. Компания производит около 1,6 тыс. деталей для различного оборудования из полиуретана, термопластмассы, полиамида, пропилена и силикона. Штат насчитывает 122 человека, которые работают на семи производственных участках. В 2024 году завод заработал 387,2 млн руб., чистая прибыль составила 40,4 млн руб. Владельцем является Дмитрий Жуков. Помимо «Промтехпласта», ему принадлежит восемь юрлиц. Они специализируются на производстве ламп, резиновых изделий, дверей, а также оборудования для переработки пластмасс и резины. Стоимость долей Дмитрия Жукова Rusprofile оценивает в 298 млн руб. В прошлом году его предприятия показали совокупную прибыль 93 млн руб. при выручке 696 млн руб. В июне 2025 года Дмитрий Жуков учредил и возглавил ООО «Алюмэксперт», основным видом деятельности которого является производство дверей и окон.

Никита Маркелов