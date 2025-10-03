Москвича подозревают в афере на 29 млн при застройке турбаз под Волгоградом

В Волгограде жителя Подмосковья подозревают в мошенничестве на 29 млн руб. при строительстве гостиниц для турбаз (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

С 2023 по 2024 год подозреваемый заключил четыре соглашения с комитетом экономической политики и развития администрации Волгоградской области. Он получил около 29 млн руб. из бюджета региона, но средства были переведены на счета подконтрольных ему юрлиц.

На основании материалов УФСБ, ГУ МВД России по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Противоправная деятельность 40-летнего москвича была пресечена, расследование продолжается.

Нина Шевченко