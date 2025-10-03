Жительница пострадавшего от БПЛА дома спаслась, выпрыгнув из окна

Жители дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Березниках, в момент удара эвакуировались самостоятельно. Как сообщил портал Ura.ru, одна из жительниц дома смогла выбраться через окно. По данным perm.aif.ru, семья, проживающая в соседней квартире, покинула пределы дома после того, как начался пожар в противоположной части здания. Среди эвакуированных оказались шестеро жителей, из них двое детей и пожилая женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Алексея Казаченко

фото: telegram-канал Алексея Казаченко



Сегодня ночью в Березниках была осуществлена атака беспилотника. В результате атаки пострадал двухквартирный жилой дом, жертв нет. Глава муниципалитета Алексей Казаченко сообщил, что в ближайшие дни пройдет разбор завалов и дефектовка повреждений помещения, а затем начнется ремонт. Во второй квартире уже возобновлена подача отопления.

Отметим, это второй налет БПЛА на объекты Пермского края. В сентябре беспилотником было атаковано промышленное предприятие в Губахе.