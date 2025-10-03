Главные 3 октября. Новороссийск

6 октября в акватории морского порта Новороссийск пройдут плановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия будут проходить в два этапа: с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В Новороссийске будет отремонтировано 10,7 км федеральной трассы М-4 «Дон» на участке с 1531-го по 1542-й км. Завершить ремонт планируется в 2026 году.

4 октября 2025 года в Новороссийске в акватории порта будут проводиться работы по ликвидации последствий нападения БЭКов 24 сентября, с уничтожением неразорвавшегося катера.

С 1 октября в Новороссийске возобновили деповский ремонт пассажирских вагонов. После модернизации цехов и установки 47 единиц нового оборудования местное депо получило возможность обслуживать все типы составов.

В Новороссийске 1–2 октября прошла масштабная тренировка по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях приняли участие 809 специалистов и 223 единицы техники, задействовано около 24 тыс. жителей.