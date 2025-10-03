В Саратове начальник уголовного розыска полиции заподозрен в мошенничестве

Следственное управление по Саратовской области возбудило уголовное дело против начальника уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД региона. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, полицейский, преследуя личную выгоду, обманул знакомого и получил от него 300 тыс. руб. Деньги были переданы под предлогом помощи в получении государственных регистрационных знаков с комбинациями цифр «777» и «888», якобы используя свои служебные связи.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ по Саратовской области и отдела собственной безопасности Главного управления МВД России по региону, с ним проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и сбор доказательств. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В МВД по региону уточнили, что по изложенным следователями фактам проводят служебную проверку. Если она подтвердит вину фигуранта, в главке пообещали уволить того со службы.

Никита Маркелов