Минюст признал иноагентом бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову

Минюст внес в перечень иностранных агентов бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Также иноагентами признали писателя Григория Амнуэля, создательницу фонда Action4Live Марию Соленову и сетевой проект «I NEWS».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова (признана иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова (признана иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно сообщению на сайте ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 3 октября, в реестре числятся 1087 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Марина Овсянникова (иноагент) — бывший редактор международной смены «Службы городов» «Первого канала». Она получила известность после того, как 14 марта 2022 года во время эфира новостей вышла с плакатом, осуждающим специальную военную операцию. В октябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку к 8,5 годам лишения свободы по делу о военных фейках.

Полина Мотызлевская