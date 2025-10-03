Россельхозбанк вложил 4 млрд в агропромышленные проекты Астраханской области

Россельхозбанк вложил 4 млрд руб. в агропромышленные проекты Астраханской области. Особое внимание уделяется подготовке кадров: в 2024 году запущен проект «Школа фермера», который уже выпустил 37 человек. В новом наборе участвуют ветераны и их семьи, что, по словам губернатора Игоря Бабушкина, поможет им найти достойную работу.

Игорь Бабушкин, директор Волгоградского филиала банка Андрей Гавриленко и директор Астраханского центра развития бизнеса Татьяна Попова обсудили итоги работы за 2024 год и планы на будущее. Губернатор отметил, что сотрудничество с банком является системным и стратегическим.

Россельхозбанк работает в Астраханской области уже 25 лет. На ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о социально-экономическом развитии региона, а летом 2025 года в Волгограде разработана «дорожная карта» сотрудничества.

Нина Шевченко