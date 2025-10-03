FT: в окружении Трампа радикально изменилось отношение к России

В окружении президента США Дональда Трампа радикально изменилась позиция в отношении предоставления Украине разведданных для ударов по энергообъектам России. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники FT отмечают, что Дональд Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи Украине, утверждая, что финансовую нагрузку должны нести европейские союзники по НАТО. Вместе с тем американский президент уже поручил военнослужащим подготовиться к передаче Киеву дополнительных разведданных. Они могут использоваться для высокоточных дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре России. Окончательное решение по этому вопросу пока официально не оформлено.

По данным источников NBC News, США планируют передать Украине новые разведданные для ударов по нефтегазовым объектам в РФ. О передаче данных разведки для ракетных ударов ВСУ вглубь России также писала The Wall Street Journal.