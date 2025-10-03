Сикорский: восстановление Украины выгоднее всего Польше

Польша станет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине»,— пояснил Радослав Сикорский в интервью Fakt.

«Козырем» для Польши глава МИДа назвал украинскую диаспору в республике. По его словам, на территории Украины, несмотря на продолжение боевых действий, не прекратили работать многие польские предприятия. «Мы уже строим основания для такого сотрудничества»,— отметил господин Сикорский.

Министр не исключил, что следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в Польше. В прошедших конференциях Варшава уже принимала участие.