В России катаракта есть у порядка 2 млн человек

Число пациентов с катарактой в России достигает 2 млн, а общая заболеваемость составляет почти 1,7 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на всероссийском научно-практическом конгрессе «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии».

«Катаракта является одной из основных причин слепоты в мире и распространенность продолжает расти, что делает ее актуальной проблемой для здравоохранения»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

По его данным, каждый год в России проводят до 500 тыс. операций, связанных с катарактой. Из них до 150 тыс. — в НМИЦ МНТК Микрохирургии глаза имени академика Федорова.

Полина Мотызлевская