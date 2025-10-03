В Новороссийске после аварийной остановки лифта УК объявили предостережение

В Новороссийске, в многоквартирном доме на улице Мурата Ахеджака, 16, корпус 2, произошла аварийная остановка лифта. Об этом сообщили в Telegram-канале управления городского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным УК, при падении постороннего предмета в ролики механизма успокоителя компенсирующей цепи в ходе движения кабины произошло заклинивание роликов, натяжение компенсирующей цепи вызвало аварийную остановку лифта», — говорится в сообщении.

Сейчас оборудование восстановлено и работает исправно. Управление городского хозяйства объявило ООО «ПИК-Комфорт» предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований при содержании лифтового оборудования в жилых домах.

Екатерина Голубева