В Пензе УФАС сочло рекламу с учителем и алкоголем оскорблением профессии

Баннер в пензенском торговом центре изучили на совете по рекламе регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

На баннере рядом с надписью «Поздравь любимого учителя!» и портретом педагога изобразили бутылку алкоголя. В углу поместили обязательную надпись о вреде употребления спиртного. Федеральный закон «О рекламе» запрещает использовать оскорбительные образы. К ним относят изображения, которые нарушают общепринятые нормы морали, напомнили антимонопольщики.

Рекламу повесили у входа в магазин перед кассами. Она была обращена в сторону общего холла. Это место доступно для обозрения людям всех возрастов, пришли к выводу в УФАС. Дети и подростки могут легко ее увидеть. Их психика особенно восприимчива к внешнему влиянию.

Эксперты считают, что такая реклама дискредитирует профессию. «Учитель — пример для подражания, жизненный ориентир, носитель духовно-нравственных ценностей»,— отметили в УФАС. Совет единодушно решил, что баннер имеет непристойный смысл, оскорбляет чувства граждан и нарушает нормы морали. Последовал ли за этим запрет на его использование, не сообщается.

Никита Маркелов