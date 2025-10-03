Молодой волгоградец попал под следствие за поджог сена на хуторе

В Даниловском районе Волгоградской области в отношении 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, между фигурантом и главой крестьянско-фермерского хозяйства, где он ранее работал, произошел конфликт. Молодой человек решил отомстить и в середине прошлого месяца пришел на поле, где были сложены рулоны сена, поджог их и скрылся.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Он сознался в преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов