В Новороссийске отремонтируют участок трассы М-4 «Дон»

В Новороссийске начинается ремонт федеральной трассы М-4 «Дон» на участке с 1531-го по 1542-й км. Об этом сообщили в Telegram-канале ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы затронут 10,7 км и предусматривают замену верхнего и нижнего слоев покрытия. На время ремонта будут действовать временные ограничения скорости и сужение проезжей части. На отдельных отрезках протяженностью до 500 м введут реверсивное движение с регулировкой светофорами.

Завершение ремонта запланировано на 2026 год.

Екатерина Голубева