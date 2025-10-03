В Астрахани в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист, проводится проверка

Прокуратура Трусовского района Астрахани контролирует проверку по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла в 10:00 сегодня, 3 октября. При повороте с ул. Магистральная на ул. Гаванская водитель «Шевроле» столкнулся с мотоциклом, которым управлял подросток 2008 года рождения. Последний двигался по обочине.

Несовершеннолетнего водителя двухколесного транспортного средства с телесными повреждениями увезли в медучреждение. Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую проводят по данному факту уполномоченные органы.

Павел Фролов