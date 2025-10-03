В Новороссийске проверили готовность к ЧС и атакам БПЛА

В Новороссийске 1–2 октября прошла масштабная тренировка по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях приняли участие 809 специалистов и 223 единицы техники, задействовано около 24 тыс. жителей. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Были смоделированы ситуации, где в результате условной атаки беспилотных летательных аппаратов произошла разгерметизация баллонов с хлором. Силы и средства РСЧС города-героя оперативно провели эвакуацию персонала и пострадавших, а также ликвидировали последствия утечки хлора, используя специальное защитное снаряжение и оборудование», — рассказал Андрей Кравченко.

В ходе учений была проверена система оповещения — по городу включили сирены, развернули пункты контроля и обмена информацией, в школах прошел Всероссийский урок культуры безопасности. В готовность привели 16 защитных сооружений гражданской обороны, а также эвакуационные и санитарно-обмывочные пункты.

Екатерина Голубева