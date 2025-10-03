Под Волгоградом под суд пойдет анестезиолог за обман семерых пациентов

Михайловский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении врача-анестезиолога ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» уголовное дело о мошенничестве при оказании анестезиологической помощи (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигуранту вменяют семь эпизодов мошенничества. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

По данным следствия, фигурант знал, что анестезиологическая помощь при операциях предоставляется бесплатно. При этом он говорил пациентам, что за денежное вознаграждение может предоставить якобы более качественную анестезию.

Как выяснилось, всем пациентам применялась одна и та же анестезия. Фигурант обманул семь граждан, которые передали ему от 5 до 25 тыс. руб.

Павел Фролов