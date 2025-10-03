В Саратовской области продолжают развивать промышленный туризм

В Саратове начал работу Региональный практикум по развитию промышленного туризма. Мероприятие организовало министерство инвестиционной политики области вместе с Корпорацией развития региона. Практикум нацелен на создание в области сообщества профессиональных специалистов в сфере промтуризма. Другая задача — это запуск новых туристических продуктов на базе местных заводов и фабрик.

В первый день эксперты посетили производства трех предприятий. Они побывали в цехах компаний «АСпром», «Саратовдизельапппарат» и «Энгельс Свечи зажигания». Оценивали потенциал федеральные специалисты Сергей Рыжов и Наталья Кисельникова. Они изучили маршруты и содержание существующих экскурсий. Эксперты проверили туры на безопасность и информационную ценность и дали руководству предприятий конкретные рекомендации. Эти советы помогут улучшить экскурсионные программы.

Министр инвестиционной политики области Александр Марченко подчеркнул важность такого диалога. Он сказал, что промышленный туризм помогает продвигать инвестиционный потенциал региона, а также популяризирует инженерные профессии среди молодежи. Прямое общение с экспертами позволяет предприятиям улучшить свои экскурсионные продукты.

Никита Маркелов