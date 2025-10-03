В Саратове бухгалтер фирмы стала фигуранткой дела о присвоении 1,8 млн

В Саратове в отношении бухгалтера коммерческой организации возбудили уголовное дело о присвоении более 1,8 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

В марте этого года в полицию от руководителя фирмы по продаже мебели поступило заявление о пропаже крупной суммы, принадлежащей этой организации. Речь шла о более 1,8 млн руб.

Подозреваемой оказалась 44-летняя бухгалтер фирмы. Согласно предварительным сведениям, с марта по декабрь прошлого года она получала от клиентов оплату за покупки и доставки мебели, но в кассу деньги не вносила. Бухгалтер распоряжалась этими деньгами по своему усмотрению. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Павел Фролов