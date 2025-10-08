Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Aromashka

Aromashka — бренд, созданный в 2004 году в Москве Максимом и Ириной Живилиными

Средства, которые производит компания,— это стопроцентно чистые эфирные масла первой дистилляции, соответствующие стандартам AFNOR, ISO и IFRA. В ассортименте представлена аромакосметика с эффектом антидепрессанта, а также средства, которые заботятся о коже, волосах и нервной системе: более 150 эфирных масел, 60 растительных масел холодного отжима, 20 гидролатов и другие продукты: от аромароллеров до средств для очищения кожи.

