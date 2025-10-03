В Краснодаре отреставрировали объект культурного наследия на Всесвятском кладбище

В Краснодаре завершили реставрацию воинского захоронения советских солдат, погибших в боях 1942–1943 годов. Работы проводились согласно научно-проектной документации с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты восстановили скульптуру воина, металлическую мемориальную табличку в виде щита с эпитафией, гранитную облицовку постамента обелиска, мраморные скрижали с фамилиями, на которых восстановили золотой слой выгравированных имен, а также установили подсветку. Территорию благоустроили: заменили тротуарную плитку, бордюры и ограждение братских захоронений, установили фонарные столбы.

Ансамбль по ул. Северной представляет собой большой мемориальный комплекс с групповым воинским захоронением периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. В 1985 году сюда были перенесены останки солдат с других участков кладбища. Западную часть площади замыкает монументальная композиция с массивным обелиском и скульптурой советского воина с опущенным знаменем.

Анна Гречко