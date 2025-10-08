В линейке — румяна, хайлайтер и бронзер, а флагманское средство марки —тональный крем Foundation Serum SPF15. Он ухаживает за кожей и создает атласное покрытие с эффектом блюра. Цветные продукты составляют коллекцию Bouncy с выравнивающей текстурой крема, тающего на лице. Продукты многофункциональны: каждым из них можно сделать полноценный макияж и сочетать друг с другом.

