Под Саратовом суд наказал работницу почтового отделения за присвоение 700 тыс.

В Духовницком районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи по уголовному делу о присвоении более 700 тыс. руб. (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурантка присвоила свыше 700 тыс. руб. в период с августа по декабрь прошлого года. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Фигурантка в полном объеме признала вину. По решению суда она получила два года условно с испытательным сроком три года.

Павел Фролов